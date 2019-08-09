В Испании начали штрафовать нарушителей ПДД по снимкам с беспилотников

Пятница, 09 Август 2019 Испания Испания

В Испании начали штрафовать нарушителей ПДД по снимкам с беспилотников

С этого месяца водителям в Испании надо быть осторожными, ведь за ними теперь следят не только камеры, но и беспилотные летательные аппараты.

В воздух их запустили еще в апреле, но теперь обнаруженным с них нарушителям ПДД будет приходить штраф.

Как проинформировали в Главном управлении дорожного движения королевства, "беспилотники предназначены для наблюдения за движением на тех участках, где риск аварий выше, на дорогах, которыми активно пользуются велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы, а также имеются отвлекающие факторы". Единственное нарушение, которое не будут фиксировать дроны, - превышение скорости. Эта функция отдана на откуп стационарным и мобильным радарам.

В настоящее время в парке ГУДД 11 аппаратов, три из них зарезервированы метеорологами, остальные будут использоваться для регулирования и управления движением. В ближайшее время планируется приобрести еще 20 беспилотников для этих целей, пишет rg.ru.

Дрон имеет рабочую высоту до 120 метров и дальность действия около 500 метров. Каждый из них измеряет 71,6 сантиметра и весит всего 3,80 килограмма. Они оснащены камерами высокой четкости с дальностью обзора 7 километров. Время полета составляет 20 минут. При этом он может развивать скорость до 80 километров в час. Стоимость одной единицы составляет 5500 евро, чтобы окупить приобретение аппарата, нужно выписать всего лишь 55 штрафов за не слишком серьезные нарушения.

Как отмечают в полиции, беспилотниками такого типа пользуются в разведке, для поисков пропавших без вести в труднодоступных местах, в борьбе с пожарами, а также при составлении карт.

Интерес к ним в правоохранительных органах проявили из-за дороговизны вертолетов, которые обычно стоят на службе: 4-6 миллионов евро против всего 5,5 тысячи, которые стоит дрон.

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