В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса

Траур продлится десять дней. В течение этого времени все флаги на государственных зданиях и кораблях ВМС будут приспущены, пишет noticia.ru.

От COVID-19 в Испании скончались около 27 тысяч человек. «Это больше, чем просто цифры. Речь о мужчинах и женщинах, жизни которых оборвались в санитарной изоляции. За каждым из них — история жизни. Восемь из десяти умерших прожили больше 70 лет. Они смогли вывести Испанию вперёд, они трудились, чтобы заложить основы социального государства», — прокомментировала решение правительства министр финансов Мария Хесус Монтеро.