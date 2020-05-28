В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса
В Испании 27 мая начался самый долгий в демократической истории страны траур в память о жертвах коронавируса, утверждённый накануне правительством.
Траур продлится десять дней. В течение этого времени все флаги на государственных зданиях и кораблях ВМС будут приспущены, пишет noticia.ru.
От COVID-19 в Испании скончались около 27 тысяч человек. «Это больше, чем просто цифры. Речь о мужчинах и женщинах, жизни которых оборвались в санитарной изоляции. За каждым из них — история жизни. Восемь из десяти умерших прожили больше 70 лет. Они смогли вывести Испанию вперёд, они трудились, чтобы заложить основы социального государства», — прокомментировала решение правительства министр финансов Мария Хесус Монтеро.