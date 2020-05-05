В Испании начался первый этап выхода из карантина

Вторник, 05 Май 2020 Испания Испания

В Испании начался первый этап выхода из карантина

В Испании начался первый этап вывода страны из карантина.

С понедельника в пиренейском королевстве вновь открылись небольшие магазинчики, парикмахерские, зубные и терапевтические кабинеты, оптики и другие заведения индивидуального обслуживания клиентов.

Рестораны начали готовить еду на вынос (заказать можно по телефону или через интернет). Профессиональные спортсмены - в первую очередь, речь идет о футболистах - получили возможность возобновить тренировки, правда, реально они начнутся не раньше выходных, поскольку необходимо продезинфицировать помещения, обработать поля, провести тестирование на COVID-19, пишет rg.ru.

Как сообщили в правительственной резиденции Монклоа, на первом этапе предполагается распространить среди испанцев 14,5 миллиона масок. Они являются обязательными для ношения в транспорте и различных учреждениях. Для их распределения были привлечены 15 тысяч военнослужащих. Только в Мадриде за эту неделю планируется раздать 900 тысяч масок лицам, пользующимся общественным транспортом (в основном на станциях метрополитена и транспортных узлах).

Хотя власти Испании и начали ослаблять карантинные меры, они намерены как минимум еще раз продлить режим ЧП, введенный в стране в середине марта (в настоящее время он продлен до 9 мая). Однако главы некоторых регионов, в частности Мадридского автономного сообщества, выступают против этого. Как заявила глава столичного региона Исабель Диас Аюсо, имеющихся мер достаточно, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, и режим ЧП больше не нужен.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 218 011 случаев инфицирования, 25 428 человек скончались, 121 343 выздоровели. В связи со снижением роста уровня заболеваемости правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, правда, установив расписание, когда и кому можно выходить на улицу. Но долгожданная свобода несколько затуманила разум, и многие попались на нарушении установленных правил. Только в Мадриде за минувшие выходные было выписано 4325 штрафов. Это больше, чем за предыдущий месяц.

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