В Испании начался жилищный бум

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании начался жилищный бум

В период с января по сентябрь текущего года продажи элитной жилой недвижимости в Испании увеличились почти на 40 процентов.

Об этом сообщает Mansion Global со ссылкой на материалы риелторской компании Lucas Fox.

Средняя стоимость реализованного дорогого домовладения в стране одновременно выросла на 27 процентов, до 2,1 миллиона евро, подсчитали аналитики. Элитной они считают недвижимость, оцененную в 900 тысяч евро и более.

«Перспективы развития экономики страны остаются радужными, поэтому мы верим, что Испания и в дальнейшем будет привлекательна для инвесторов и отличного времяпрепровождения», — отмечают в Lucas Fox. По данным компании, в 2019-м более 40 процентов сделок по приобретению элитных квадратных метров в Испании были заключены выходцами из других европейских стран. Самыми популярными среди покупателей локациями стали Барселона и Коста-Брава.

Испания на протяжении многих лет возглавляет рейтинг любимых россиянами стран для покупки зарубежного жилья. При этом во втором квартале 2019-го интерес покупателей из России и бывших союзных республик к испанской недвижимости снизился на 36 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Риелторы полагают, что у фокус внимания покупателей постепенно смещается на Турцию.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)