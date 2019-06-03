В Испании начинается Праздник кино - билеты по 2.90 евро

Праздник кино проходит в Испании уже в 16-й раз. Его придумали, чтобы популяризировать этот вид досуга и сформировать у испанцев привычку смотреть новинки на большом экране.

Чтобы купить билет по такой низкой цене, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Fiestadelcine.com. Это правило не касается пенсионеров (старше 60 лет) и детей (младше 14 лет). Им и так положены дешевые билеты. Купить билеты можно как на сайтах кинотеатров, так и в кассах. Продажи уже начались, пишет noticia.ru.

В Празднике кино участвуют 336 кинотеатров. А главные фильмы в этом году такие: Aladdin, Ártico, Carmen y Lola, Casi Imposible, Clara y Claire, Como pez fuera del agua, Dolor y Gloria, El año de la plaga, El bailarín, El hijo, El increíble finde menguante, En buenas manos o Infiltrado en Miami, John Wick 3 - Parabellum.