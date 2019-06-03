В Испании начинается Праздник кино - билеты по 2.90 евро

Понедельник, 03 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании начинается Праздник кино - билеты по 2.90 евро

Кинотеатры Испании с 3 по 5 июня проводят акцию, в рамках которой билеты на любые фильмы можно купить всего за 2 евро 90 центов.

Праздник кино проходит в Испании уже в 16-й раз. Его придумали, чтобы популяризировать этот вид досуга и сформировать у испанцев привычку смотреть новинки на большом экране.

Чтобы купить билет по такой низкой цене, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Fiestadelcine.com. Это правило не касается пенсионеров (старше 60 лет) и детей (младше 14 лет). Им и так положены дешевые билеты. Купить билеты можно как на сайтах кинотеатров, так и в кассах. Продажи уже начались, пишет noticia.ru.

В Празднике кино участвуют 336 кинотеатров. А главные фильмы в этом году такие: Aladdin, Ártico, Carmen y Lola, Casi Imposible, Clara y Claire, Como pez fuera del agua, Dolor y Gloria, El año de la plaga, El bailarín, El hijo, El increíble finde menguante, En buenas manos o Infiltrado en Miami, John Wick 3 - Parabellum.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья