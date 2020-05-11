В Испании начнут работать отели. Но без бассейнов

Понедельник, 11 Май 2020 Испания Испания

В Испании начнут работать отели. Но без бассейнов

Отели, расположенные в регионах, перешедших в «Фазу 1» выхода из карантина, смогут возобновить свою работу, но с ограничениями.

Об этом говорится в Официальном государственном бюллетене (BOE).

С понедельника 11 автономных сообществ переходят в «первую фазу» выхода их режима изоляции. Это регионы, успешно борющиеся с коронавирусом: Галисия, Астурия, Кантабрия, Страна Басков, Ла-Риоха, Наварра, Арагон, Эстремадура, Мурсия, Канарские и Балеарские острова. В этих автономиях отелям разрешено распахнуть свои двери. Однако по-прежнему будут закрыты бассейны, спа-центры, тренажёрные залы, игровые зоны, дискотеки, пишет noticia.ru.

Кроме того, между людьми должна соблюдаться минимальная дистанция в два метра. Это касается и постояльцев, и обслуживающего персонала.

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