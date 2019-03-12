В Испании начнут регистрировать рабочий день

Правительство Испании приняло решение, согласно которому испанские компании будут обязаны регистрировать продолжительность рабочего для своих сотрудников.

Теперь они в обязательном порядке должны будут подсчитывать число часов, проведенных служащими за работой. На переход к новой системе учета рабочего времени дается два месяца, пишет espanarusa.com.

По словам министра труда Магдалены Валерио, такая мера была принята с целью препятствования мошенничеству в данной сфере и введения контроля за переработкой. Однако ввиду специфики работы отдельных организаций эта мера будет применяться не ко всем из них, и пройдет предварительное обсуждение с представителями трудовых коллективов. Информация должна будет храниться на протяжении четырех лет и быть доступной для трудовой инспекции, системы социального обеспечения, профсоюзов и самих работников.

Представители ряда профсоюзов считают, что это нововведение не возымеет должного эффекта – особенно это касается маленьких компаний в сфере услуг, например, ресторанного бизнеса. Другая часть предпринимателей приветствовала данное решение, которое, на их взгляд, не окажет отрицательного влияния на функционирование компаний с гибким графиком. Что же касается сотрудников, проводящих часть рабочего дня или все время за пределами офиса, для контроля их работы будут использоваться специальные технические средства.