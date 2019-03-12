В Испании начнут регистрировать рабочий день
Компании будут обязаны регистрировать рабочий день своих сотрудников.
Правительство Испании приняло решение, согласно которому испанские компании будут обязаны регистрировать продолжительность рабочего для своих сотрудников.
Теперь они в обязательном порядке должны будут подсчитывать число часов, проведенных служащими за работой. На переход к новой системе учета рабочего времени дается два месяца, пишет espanarusa.com.
По словам министра труда Магдалены Валерио, такая мера была принята с целью препятствования мошенничеству в данной сфере и введения контроля за переработкой. Однако ввиду специфики работы отдельных организаций эта мера будет применяться не ко всем из них, и пройдет предварительное обсуждение с представителями трудовых коллективов. Информация должна будет храниться на протяжении четырех лет и быть доступной для трудовой инспекции, системы социального обеспечения, профсоюзов и самих работников.
Представители ряда профсоюзов считают, что это нововведение не возымеет должного эффекта – особенно это касается маленьких компаний в сфере услуг, например, ресторанного бизнеса. Другая часть предпринимателей приветствовала данное решение, которое, на их взгляд, не окажет отрицательного влияния на функционирование компаний с гибким графиком. Что же касается сотрудников, проводящих часть рабочего дня или все время за пределами офиса, для контроля их работы будут использоваться специальные технические средства.