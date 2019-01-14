В Испании начнутся продажи сворачивающегося в рулон телевизора

LG Signature OLED TV R был представлен на завершившейся недавно выставке CES в Лас-Вегасе (США), где он привлек особое внимание. Как сообщили в компании, в Испании телевизор поступит в продажу в сентябре.

Устройство представляет собой улучшенную версию прототипа складного телевизора, которую LG показывала на выставке в прошлом году.

65-дюймовая панель с разрешением 4K изготовлена с использованием органических светодиодов и обладает высокой яркостью и контрастностью. Конструкция включает прямоугольный ящик, высота которого примерно равна трети экрана. В него панель прячется при выключении, пишет noticia.ru.

Цены на новый телевизор компания пока не назвала.