В Испании нашли фрагменты древнеримского судна

Четверг, 28 Февраль 2019 Испания Испания

В Испании нашли фрагменты древнеримского судна

У берегов Майорки исследуют фрагменты древнеримского судна.

На Майорке представили результаты первого этапа исследований затонувшего древнеримского корабля, фрагменты которого были обнаружены у берегов Польенсы, между бухтой Кала-Кастель и поселком Порт-де-Польенса.

Как стало известно, древнеримское судно перевозило черепицу.

Всего в этом районе было локализовано более двух десятков археологических месторождений.

Среди археологических находок еще одно судно, которое относится к Новому времени. Кроме того, археологи сообщают об обнаружении большого количества артефактов, в том числе фрагментов керамики, которые выбрасывали в море. Это позволило специалистам проложить маршруты, которых придерживались корабли, избегая  штормов и бурь, пишет noticia.ru.

Археологические находки были каталогизированы с указанием местоположения, основных характеристик и состояния. Доступ к этой информации имеют только исследователи, чтобы обеспечить сохранность артефактов. Специалисты беспокоятся, что это подводное наследие может быть разграблено. В качестве мер предосторожности за местами раскопок было установлено наблюдение.

Во время кампании также была проведена проверка состояния археологических месторождений региона, которые уже были известны до этого.

Исследования продолжатся позже в этом году. Основная их часть будет сконцентрирована в зоне Алькудии, а в 2020 году исследовать будут зону Кан-Пикафорт и Кап-д'эс-Фреу.

Цель проекта заключается в составлении археологической карты с оценкой состояния объектов. На основе этой информации в дальнейшем будут разрабатываться предложения по мерам для сохранения подводного наследия.

Руководители проекта отмечают, что в работе по сохранению наследия тем или иным образом принимают участие и активно сотрудничают разные сектора, включая организации, археологов и ассоциации рыбаков.

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