В Испании нашли неизвестное письмо о Колумбе

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании нашли неизвестное письмо о Колумбе

В дворянских архивах Испании обнаружено письмо о Христофоре Колумбе, которое написано королем Португалии Жуаном II королю Арагона Фердинанду II.

Послание лишний раз подтверждает, что мореплаватель благополучно вернулся из своего первого путешествия в Америку.

"Прибыл сюда <...> в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть», - пишет король. Письмо официально подтверждает, что Колумб пересек Атлантический океан и открыл ранее не известную европейцам землю, пишет noticia.ru.

По словам ученых, письмо прекрасно сохранилось и является уникальным историческим документом.

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