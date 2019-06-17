В Испании нашли неизвестное письмо о Колумбе

Послание лишний раз подтверждает, что мореплаватель благополучно вернулся из своего первого путешествия в Америку.

"Прибыл сюда <...> в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть», - пишет король. Письмо официально подтверждает, что Колумб пересек Атлантический океан и открыл ранее не известную европейцам землю, пишет noticia.ru.

По словам ученых, письмо прекрасно сохранилось и является уникальным историческим документом.