В Испании нашли первого кота с новым коронавирусом

Пятница, 08 Май 2020 Испания Испания

В Испании нашли первого кота с новым коронавирусом

В Испании впервые обнаружили зараженного новой коронавирусной инфекцией кота.

Об этом сообщает издание El País со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных (Cresa).

Предположительно, четырехлетний кот по кличке Негрито заразился от хозяев — он проживал в семье, несколько членов которой болели COVID-19. Питомца показали ветеринарам, когда он начал задыхаться. При осмотре врач обнаружил, что у животного повышенная температура тела и проблемы с сердцем. Ветеринар решил усыпить Негрито и направить его тело на исследования.

Эксперты осмотрели тело кота и обнаружили следы новой коронавирусной инфекции в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. Ветеринары диагностировали у животного врожденный порок сердца и отметили, что все поражения внутренних органов, обнаруженные у кота, не связаны с заражением SARS-CoV-2.

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