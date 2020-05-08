В Испании нашли первого кота с новым коронавирусом

Об этом сообщает издание El País со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных (Cresa).

Предположительно, четырехлетний кот по кличке Негрито заразился от хозяев — он проживал в семье, несколько членов которой болели COVID-19. Питомца показали ветеринарам, когда он начал задыхаться. При осмотре врач обнаружил, что у животного повышенная температура тела и проблемы с сердцем. Ветеринар решил усыпить Негрито и направить его тело на исследования.

Эксперты осмотрели тело кота и обнаружили следы новой коронавирусной инфекции в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. Ветеринары диагностировали у животного врожденный порок сердца и отметили, что все поражения внутренних органов, обнаруженные у кота, не связаны с заражением SARS-CoV-2.