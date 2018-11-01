В Испании научились разводить осьминогов в питомниках

Теперь они подали заявку на патентование своего метода воспроизводства осьминогов в условиях неволи. Ученые считают, что отныне перед этой сферой производства морепродуктов открываются блестящие перспективы. Статья об этом достижении была опубликована на минувшей неделе в научном журнале GCiencia.

Претендентом номер один на приобретение патента (как только его ученые получат) выступает крупнейшая испанская рыболовецкая и рыбоводческая компания Pescanova, пишет espanarusa.com.

Выращивание осьминогов выходит за рамки потребностей только пищевой промышленности, но в первую очередь все же интересно именно этой отрасли, поскольку существует высокий спрос на данных моллюсков у населения, а добыча осьминогов в природных условиях падает.

Газета отмечает, что над решением проблемы выращивания этого вида головоногих в неволе несколько десятков лет бьются также специалисты из Японии, США и других стран, но «испанцы всех опередили». Сложность всегда состояла в том, что смертность среди содержащихся в факториях молодых осьминогов постоянно была очень высока – главным образом они умирали в «переходном возрасте» от молодой к взрослой особи.

Кроме пищевой промышленности к осьминогам большой интерес проявляют военные: специалисты из США и Канады работают со стволовыми клетками моллюсков, благодаря которым, считают ученые, можно будет изготавливать ткань, которая меняет свой цвет в зависимости от окружающей среды, то есть делать человека, наряженного в такой камуфляж, практически незаметным.