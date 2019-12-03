В Испании назревает транспортный коллапс

Бастуют железнодорожники, водители автобусов и сотрудники заправок.

По всей стране пройдёт забастовка работников АЗС. В два этапа: 5 и 9 декабря. В общей сложности в ней примут участие 55 тысяч человек. Причина - тупик в переговорах между руководством компаний и профсоюзами, которые добиваются повышения зарплат, пишет noticia.ru.

В Мадриде будут бастовать водители городской сети автобусов EMT. 3 и 10 декабря они проведут 24-часовую забастовку, а 13-го приостановят работу на два часа. Тем не менее, они обещают оказывать обязательный минимум услуг (40-50% от нормы).

Сотрудники железнодорожного оператора Renfe назначили забастовку на 5 декабря.

В течение дня они будут прерывать работу трижды: с 24:00 до 4:00; с 11:00 до 15:00 и с 20:00 до 24:00. Железнодорожники планирует ещё одну забастовку ближе к Новому году, ориентировочно 20 декабря. Детали станут известны позднее.