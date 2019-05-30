В Испании назвали дату презентации «Реалом» Азара

Четверг, 30 Май 2019 Испания Испания

В Испании назвали дату презентации «Реалом» Азара

Лидер «Челси» Эден Азар в ближайшее время оставит лондонский клуб.

Бельгийца хочет купить «Реал». Мадридцы уже 3 июня планируют официально провести презентацию Азара, сообщает gazeta.ru.

Информацию разместил AS.

За 28-летнего бельгийца «сливочные» отдадут 115 млн фунтов (около 130 млн евро). Сам Азар подпишет с клубом четырехлетнее соглашение с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю (около 450 тысяч евро).

Азар играет за «Челси» с 2012 года, променяв на лондонцев «Лилль». В нынешнем сезоне полузащитник выступил в 51 матче, в котором забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач.

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