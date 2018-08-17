В Испании не хватает электриков, столяров, каменщиков и сантехников

Пятница, 17 Август 2018 Испания Испания

В Испании не хватает электриков, столяров, каменщиков и сантехников

Испанским компаниям тяжелее всего найти электриков, столяров, каменщиков и сантехников. 24% менеджеров заявили, что сталкиваются с трудностями при подборе кандидатов на эти вакансии.

Данные исследования компании ManpowerGroup говорят о растущей нехватке таких работников не только в Испании, но и по всему миру. Эксперты отмечают, что с каждым днём задача усложняется в свете изменений на рынке труда и появления новых позиций, требующих специфических знаний и умений.

В ходе исследования ManpowerGroup опросила 42 тысячи менеджеров по всему миру и выяснила, что самые востребованные кандидаты – обладатели технического профессионального образования. Организации ищут специалистов с желанием работать и способностью к обучению и постоянному развитию, сообщает noticia.ru.

Опрошенные испанские менеджеры также отметили, что сложнее всего найти квалифицированных кандидатов для ручного труда. Помимо электриков и каменщиков, непросто отыскать техников производства, эксплуатации или обслуживания. Третье место занимают профессиональные работники, включая менеджеров проектов, юристов и аналитиков, а за ними следуют водители грузовиков и автомобилей доставки, а также IT-специалисты, в том числе эксперты в области кибербезопасности и технической поддержки.

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