В Испании обеспокоены ростом продаж подержанных авто

Об этом сообщают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

Начало 2020 года подтвердило эту тенденцию: продажи новых автомобилей в январе упали на 7,6%. В ANFAC считают, что это тревожный знак для отрасли: «Семьи предпочитают покупать подержанный автомобиль, а не новый».

При этом, по мнению аналитиков, испанские потребители предпочитают покупать новые автомобили, когда правительство предлагает стимулирующие программы, однако последний раз эти программы были в 2016 году. Предполагается, что новые меры по стимулированию рынка власти Испании примут только в отношении электрифицированных транспортных средств, которые гораздо дороже автомобилей с ДВС, пишет regnum.ru.

Тенденция, наблюдаемая в Испании, может распространиться и на другие европейские авторынки, особенно с учетом того, что во многих городах Европы были введены или собираются ввести ограничения на движение для автомобилей с ДВС.

Напомним, Tesla Model 3 вошла по итогам января 2020 года в топ-3 самых продаваемых автомобилей в Европе.