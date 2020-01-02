В Испании обезврежена банда наркоторговцев

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

В Испании обезврежена банда наркоторговцев

Национальная полиция Испании обезвредила одну из самых активных преступных группировок, контролировавших наркоторговлю в Галисии, Мадриде и Аликанте.

В ходе спецоперации задержаны десять человек, изъято 1300 килограммов кокаина, 550 тыс. евро и десять дорогих автомобилей. Операция проходила при поддержке властей Колумбии и США.

Все задержанные — испанцы. У всех богатое криминальное прошлое: похищения людей, грабежи, отмывание денег, фальсификация документов и опасное вождение, пишет noticia.ru.

Деятельность группировки заключалась получении колумбийского кокаина и его распространении. Наркоторговцы регулярно устраивали сходки в Мадриде. Затем некоторые члены банды возвращались в Аликанте и Галисию. Но в последний раз после такой встречи они остались в отеле, где их и арестовали.

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