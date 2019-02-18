В Испании обнаружено древнее кладбище собак

Понедельник, 18 Февраль 2019 Испания Испания

В Испании обнаружено древнее кладбище собак

Ученые из Университета Барселоны сообщили об интересной находке: на северо-востоке Испании найдено массовое захоронение собак.

Захоронению более 6000 лет. По основной версии, собак приносили в жертву и хоронили неподалеку от их хозяев. Это стало понятно после исследования, которое показало, что животные ели ту же пищу, что и люди, чьи останки находились рядом, пишет noticia.ru.

Все собаки погибли в молодом возрасте и даже щенками - от одного месяца до полутора лет. Их явно отбирали для ритуала, говорят ученые.

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