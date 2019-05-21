В Испании обсудили питание будущего

«В современном обществе, в котором продовольственная система сталкивается с беспрецедентными вызовами, мы гордимся тем, что наша компания открывает уникальные штаммов молочных ферментов и бифидобактерий, которые могут помочь миру стать более здоровым», – объявил Эммануэль Фабер, нынешний президент Danone. Тем самым он подтвердил заинтересованность компании в продвижении здорового питания и экологичного образа жизни. Также он добавил, что компания открыта для новых изменений и надеется совместно со специалистами со всего мира обратить внимание общественности на ухудшение качества почвы и потерю урожая, что, в свою очередь, влияет на качество молока для производства продуктов, пишет espanarusa.com.

Американский теннисист Андре Агасси в свое приветственной речи рассказал, что никогда не был так счастлив, как сейчас, когда посвящает себя детскому образовательному фонду. Он акцентировал внимание на том, что обучающие программы для детей и взрослых помогают сформировать философию здорового питания. «Я предполагаю, что истинное здоровье – это жить осознанно», – сказал в заключении теннисист. Анна Энрич, директор некоммерческой организации, поддерживающей социальное предпринимательство Ashoka Catalunya, и Мария Хосе Параджес, директор школы The Biznaga, в свою очередь, согласились с Андре Агасси, подчеркнув важность обучения правильному питанию. Кармен Пеллицер, президент образовательного фонда Fundación Trilema в продолжение этой темы подняла вопрос о наиболее эффективной образовательной системе, помогающей детям формировать свое здоровое будущее.

Самое большое количество аплодисментов в зале Disseny Hub Barcerlona сорвал Рамон Морла, валенсийский скотовод, который является одни из 250 фермеров из разных уголков Испании – поставщиков молока для Danone. Морла, потомок семьи скотоводов, поделился с залом своим любопытными наблюдениями об условиях содержания животных. По его мнению, положительное влияние на качество и количество продукции оказывают свободное пространство, в котором содержатся животные, отсутствие стрессовых ситуаций и климатические условия, благодаря которым коровы не перегреваются и не потеют. Обладательница звезды Мишлен, каталонский шеф-повар Карме Рускаделла поведала участникам о формировании гастрономической культуры и ее влиянии на здоровое питание.

Вице-президент Danone Франсиско Камачо рассказал о том, что компания представляет свою продукцию в более чем ста странах, постоянно пополняя ассортимент, в котором можно найти как традиционные продукты на основе молочной ферментации, так и инновационные продукты на основе сои, миндаля и овса, которые с каждым днем набирают популярность. Говоря о планах на будущее, он подчеркнул направленность деятельности компании на укрепление здоровья людей и сохранение хорошей экологической ситуации на планете, потому что эти два фактора взаимосвязаны. «Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать здоровое питание, производя натуральные продукты, такие как первый йогурт, созданный Исааком Карасо, основателем компании, для своего сына Даниэля», – сказал в заключение Франсиско Камачо.