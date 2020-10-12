В Испании обсудят вотум недоверия правительству

Ожидается, что дебаты состоятся 21 и 22 октября, сообщает El Pais. Обсуждение состоится по инициативе испанской национальной правоконсервативной партии Vox («Голос»).

Правые консерваторы заявили о намерении внести на рассмотрение конгресса вопрос о вотуме недоверия левой правительственной коалиции Педро Санчеса ещё в конце июля 2020 года. Причиной недовольства стали меры, принимаемые правительством для урегулирования кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Как отмечает издание, Vox вряд ли получит необходимое число голосов для вынесения вотума недоверия правительству.