В Испании обсудят вотум недоверия правительству

Понедельник, 12 Октябрь 2020 Испания Испания

В Испании обсудят вотум недоверия правительству

Конгресс депутатов Испании намерен провести дебаты касательно выражения недоверия коалиционному правительству Педро Санчеса.

Ожидается, что дебаты состоятся 21 и 22 октября, сообщает El Pais. Обсуждение состоится по инициативе испанской национальной правоконсервативной партии Vox («Голос»). 

Правые консерваторы заявили о намерении внести на рассмотрение конгресса вопрос о вотуме недоверия левой правительственной коалиции Педро Санчеса ещё в конце июля 2020 года. Причиной недовольства стали меры, принимаемые правительством для урегулирования кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Как отмечает издание, Vox вряд ли получит необходимое число голосов для вынесения вотума недоверия правительству.

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