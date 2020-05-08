В Испании обсуждают целесообразность установки перегородок на пляжах

Пятница, 08 Май 2020 Испания Испания

В Испании обсуждают целесообразность установки перегородок на пляжах

Власти Испании работают над перечнем правил посещения пляжей этим летом.

В качестве одной из противовирусных мер рассматривалась установка специальных перегородок от итальянской компании Nuova Neon Group Due Srl, которая разработала кабинки из оргстекла, напоминающие офисные перегородки. В таких «аквариумах» 4,5 на 4,5 метра предлагает отдыхать группам по два-три человека с двумя лежаками и одним зонтиком, пишет noticia.ru.

Впрочем, некоторые курорты уже категорически отвергли это предложение.

Например, мэр Бенидорма Тони Перес заявил в четверг, что не собирается устанавливать никакие перегородки. Он убеждён, что это абсолютно неприменимо к местным пляжам. К тому же, по словам мэра, песок в таких капсулах будет сильно нагреваться, а воздух не будет нормально циркулировать, что, напротив, создаст благоприятную среду для заражения коронавирусом. «Вы только представьте это пекло в июле и августе без ветерка», - заявил Перес.

При этом мэр уверяет, что за соблюдением безопасной дистанции между отдыхающими будут внимательно следить.

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