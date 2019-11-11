В Испании объяснили запрет полетов самолетов над домом Месси

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании объяснили запрет полетов самолетов над домом Месси

Испанские СМИ объяснили запрет на полеты самолетов над районом проживания капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Еще в марте 2018 года испанская авиакомпания Vueling вступила в полемику с фанатами аргентинца, когда президент авиакомпании Хавьер Санчес-Прието заявил в интервью, что самолетам не разрешалось пролетать над домом Месси, ​​и поэтому аэропорт Эль-Прат не будет развиваться или расширяться.

-Вы не можете пролетать мимо того места, где живет Месси. Такого нет больше нигде в мире, — заявил тогда Прието.

И вот теперь издание AS объяснило запрет полетам в данном районе. Как отмечается, Месси живет в муниципалитете Гава, примерно в 25 км от Барселоны и внутри природного парка Гарраф, охраняемого испанским природоохранным законодательством. Поэтому самолеты, прибывающие в Эль-Прат и покидающие его, должны совершить небольшой вираж, чтобы не пролетать над данным районом, пишет news.sportbox.ru.

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