В Испании очень похолодает

В прошлую среду температуры на большей части Иберийского полуострова понизились вплоть до минусовых температур. По сообщениям Испанского метеорологического агентства в отдельных местах показатели опустились ночью до -10 градусов. Что касается дневных температур, то в северной и центральной части полуострова они вряд ли поднимутся выше 5°С. При этом сочетание низких температур с пронизывающим ветром будет ощущаться значительно холоднее, пишет espanarusa.com.

В среду северный ветер, так называемый сьерсо, принес на территорию Испании большие массы арктического воздуха через северо-запад, в частности, через долину реки Эбро. Речь идет также о северном ветре (под названием трамонтана) на севере Каталонии. Сегодня арктические массы, влекомые этими ветрами, вероятно, достигнут юго-востока полуострова, включая Балеарские острова. Если вначале они были относительно влажными, то сейчас это преимущественно сухой холодный воздух, поэтому значительных снегопадов не ожидается. Слабый снег вероятен в Кантабрии и на севере Пиренеев, начиная от 400 метров над уровнем моря. В некоторых местах были отмечены заморозки, но они обещают продержаться совсем недолго: уже в пятницу и субботу температуры начнут стабилизироваться.

На юго-восточном побережье и Балеарских островах в ближайшее время ожидаются осадки, постепенно уменьшаясь к выходным. На Майорке возможен снег на высотах не менее 400–600 метров над уровнем моря.

По прогнозам метеорологов, уже в субботу погода в Испании начнет снова меняться: ожидается повышение температуры, в первую очередь дневной. Порывы ветра будут сохраняться все выходные, но постепенно будут уменьшать свою интенсивность. Конец выходных и начало следующей недели, скорее всего, будут малооблачными и без осадков на большей части испанской территории.