В Испании официально начался период постковидной реальности

Сегодня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни, практически - потому что ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса или разработана эффективная схема лечения.

Так, обязательным остается использование масок в общественных местах, где нет возможности соблюсти дистанцию в 1,5 метра с другими людьми. Однако в этом правиле есть несколько исключений. Оно не касается людей с респираторными или другими заболеваниями, состояние которых может усугубиться при использовании маски, а также тех, кому в связи со своим физическим состоянием сложно самостоятельно надевать и снимать маску.

Поскольку испанцы получили возможность свободно перемещаться по стране, защитные средства необходимо носить при пользовании любым общественным транспортом, воздушным, морским, автобусным или железнодорожным. Это правило распространяется также на пассажиров личных автомобилей, если в нем едут не проживающие совместно люди.

Невыполнение обязательства по ношению масок будет считаться незначительным правонарушением и наказывается штрафом в размере до 100 евро.