В Испании ограничат расстояние для заказа Uber и Cabify

Отныне автомобиль VTC должен будет находиться на расстоянии не менее 300-500 метров от клиента для того, чтобы он мог сделать заказ.

Нормы стали результатом договоренности региональных и муниципальных властей. Точные расстояния будут устанавливаться для каждого муниципалитета по отдельности местными администрациями. При этом таксисты, которые продолжают бессрочную забастовку в испанской столице, требуют установить ограничения не по расстоянию, а по времени предварительного заказа машины. Власти Каталонии решили пойти именно по этому пути и установить минимальное время предварительного заказа в 15 минут, пишет noticia.ru.

Кроме того, в Мадридском сообществе будет введено требование о том, чтобы водители автомобилей VTC запрашивали в обязательном порядке лицензию в соответствующем муниципалитете до начала работы. Разрешения будут выдавать на основе определенных критериев, что позволит ограничить количество таких автомобилей. При этом допускаются послабления для экологичных автомобилей VTC с нулевыми выбросами.

Основная цель нововведений заключается в том, чтобы автомобили Uber и Cabify не подбирали клиентов на улицах без предварительного заказа. Наиболее конфликтные зоны, где сталкиваются интересы водителей VTC и таксистов, – аэропорты, вокзалы, автостанции, отели, торговые центры, места проведения массовых мероприятий.