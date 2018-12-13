В Испании ограничат скорость

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что транспортное ведомство (DGT) готовит внести ряд изменений в ПДД, чтобы сократить количество несчастных случае на испанских дорогах.

Испания является одной из немногих стран Европы, где до сих пор максимальный скоростной режим на автомагистралях составлял 100 км/час. Начиная с 2019 года, максимальный предел для автомобилистов снизится до 90 км/час. Для сравнения, в 14 других европейских странах максимально допустимая скорость составляет также 90 км/час, а в Швеции – и вовсе 70 км/час, пишет espanarusa.com.

Транспортное ведомство Испании особое внимание обращает на дорожную ситуацию внутри населенных пунктов, где в случае аварии оказываются задействованы пешеходы. В связи с этим разрабатывается новый закон, позволяющий ограничить максимальную скорость во всех городах Испании до 30 км/час. Согласно статистике, в 2017 году в ДТП погиб 351 пешеход.

Кроме того, планируется сделать обязательным личное присутствие будущего водителя при прохождении теоретического курса в автошколе.