В Испании ограничили число родственников на похоронах

Отныне на кладбище имеют право попасть лишь трое членов семьи или друзей, а во время погребения они должны стоять друг от друга на расстоянии в 1-2 метра, пишет rg.ru.

Как отмечается в указе министерства здравоохранения пиренейского королевства, "из-за значительного увеличения смертности от COVID-19 необходимо запретить проведение церемоний прощания, независимо от причин смерти". "Участие близких в церемонии погребения или кремация должно быть ограничено тремя людьми, во время похорон также может присутствовать священник или другой религиозный деятель в зависимости от вероисповедания покойного", - говорится в документе.

На время чрезвычайного положения в стране запрещено бальзамировать, а также проводить другие процедуры на теле, например, по религиозным соображениям.

В то же время власти запретили похоронным бюро повышать цены на свои услуги, они должны быть не выше, чем были до 14 марта. Если же родственникам покойного пришлось заплатить в эти дни больше, в течение шести месяцев по окончании режима чрезвычайного положения они смогут потребовать компенсацию.

Согласно последним данным, в Испании коронавирусом заразился 85301 человек, 7624 скончались. Выздоровели 16780 человек.