В Испании оштрафовали туриста за покупку у уличного торговца

На Майорке впервые выписан штраф иностранному туристу, сделавшему покупку на пляже у уличного торговца.

Ему придется заплатить 100 евро. Об этом сообщают испанские СМИ во вторник.

Не уточняется ни национальность туриста, ни товар, который он приобрел. По закону, санкции предусмотрены как для самих торговцев, так и для покупателей несертифицированных товаров. Однако на деле по отношению к туристам этот закон до сегодняшнего дня не применялся, пишет noticia.ru.