В Испании от COVID-19 выздоровела 105-летняя женщина

Женщина в возрасте 105 лет выздоровела в Испании после заражения COVID-19, ее уже выписали из больницы города Мерида, автономного сообщества Эстремадура, пишет местная газета Hoy со ссылкой на ее внука Антонио Мартина.

Как сообщается, Эвариста Рубио Галан была доставлена в больницу из дома престарелых из-за высокой температуры и проблем с дыханием, вызванных коронавирусом. В четверг пациентку выписали из больницы. Всего в медучреждении женщина провела три дня. Перед выпиской у нее взяли еще один анализ на коронавирус, который дал отрицательный результат, пишет РИА Новости.

"В последний раз мы навещали ее 8 марта. Нам сообщили 9 апреля, что ее анализ на COVID-19 оказался положительным, но было принято решение, что ей лучше остаться в изоляции в доме престарелых. Но ее состояние ухудшилось. Поднялась высокая температура, начались проблемы с дыханием... Ее направили в больницу", - заявил Мартин.

Внук женщины уверен, что "ее жизнь - это пример борьбы".

"Она прирожденный боец. Это просто чудо", - добавил он.

По данным издания, у Эваристы Рубио Галан, матери шестерых детей, есть 16 внуков и 8 правнуков. В июле она собирается отпраздновать 106-й день рождения.