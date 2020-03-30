В Испании от коронавируса умерли 7300 человек

Официально выздоровели 16 тыс. пациентов. Таковы последние данные, обнародованные Министерством здравоохранения. Режим повышенной готовности и всеобщий карантин продлены до 11 апреля.

Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии, пишет noticia.ru.

Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии). В Китае от COVID-19 погибли 3304 человека. В стране до 11 апреля введён режим повышенной готовности. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома.

Коронавирус уже присутствует в 177 странах. В мире насчитывается 723 тыс. заражённых, а число умерших превысило 33 тыс.