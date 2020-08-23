В Испании от лихорадки Западного Нила скончался второй человек

Воскресенье, 23 Август 2020 Испания Испания

В Испании от лихорадки Западного Нила скончался второй человек

Крупнейшая вспышка лихорадки Западного Нила случилась в Испании. Вирус унес жизнь второго человека.

85-летняя женщина умерла от этой болезни в пятницу в больнице в Севилье, на следующий день после того, как 77-летний мужчина стал первой жертвой, за жизнь которого врачи боролись несколько суток. Вирус вызывает воспаление мозговых оболочек, в тяжелых случаях - менингоэнцефалит. В провинциях Кория-дель-Рио и Пуэбла-дель-Рио заболели уже 35 человек, уточняет портал elPeriоdico. 32 из них госпитализированы, причем семеро - в отделение интенсивной терапии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)