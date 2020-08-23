В Испании от лихорадки Западного Нила скончался второй человек

85-летняя женщина умерла от этой болезни в пятницу в больнице в Севилье, на следующий день после того, как 77-летний мужчина стал первой жертвой, за жизнь которого врачи боролись несколько суток. Вирус вызывает воспаление мозговых оболочек, в тяжелых случаях - менингоэнцефалит. В провинциях Кория-дель-Рио и Пуэбла-дель-Рио заболели уже 35 человек, уточняет портал elPeriоdico. 32 из них госпитализированы, причем семеро - в отделение интенсивной терапии.