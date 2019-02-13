В Испании открылась выставка работ из коллекции музея Прадо

Случилось это спустя более 30 лет после криминальной истории, потрясшей весь город. В ночь на 31 января 1981 года торговец произведениями искусства Эрик «Бельгиец» ворвался в музейную библиотеку вместе с группой воров, вооруженных ножами, которые вырезали и забрали около шестидесяти картин музея, восемь из которых принадлежали музею Прадо, но на протяжении почти 100 лет находились в Виланове-и-ла-Жельтру. Это были великие произведения испанского Золотого века, собранные испанским поэтом, драматургом и политиком Виктором Балагером для своей библиотеки, пишет espanarusa.com.

31 января 2019 года, через 38 лет после кражи и 135 лет со дня основания музея ответственная за коллекции Прадо по всей Испании Мерседес Ориуэла, генеральный координатор по сохранению пинакотеки Мадрида Карина Маротта и директор музея-библиотеки Мирея Росич торжественно открыли выставку, 38 работ которой являются частью коллекции Прадо. Выставка, действующая до 13 октября 2019 года, включает в себя картины периода с XVI до конца XVIII века таких авторов, как Хуан Пантоха де ла Крус, Бартоломе Мурильо, Хосе де Рибера, Эль Греко, Висенте Кардучо, Ян Брюгель, Франсиско де Гойя, Луис Мелендес, Рамон Байеу, Хуан Баутиста Майно, представляющих кастильскую, андалузскую и валенсианскую школу барокко.

Ориуэла Мерседес рассказывает, что работы, украденные Эриком «Бельгийцем», были найдены и конфискованы в течение нескольких дней, и музей Прадо забрал их в Мадрид. После настойчивых просьб директора музея Вилановы вскоре из Мадрида была направлена в город другая коллекция картин. Фактически, с 2008 года зал библиотеки музея, в которой выставлена эта коллекция, называется «зал Прадо», не оставляя сомнений в том, откуда были привезены работы. Многие работы, переданные в музей Вилановы, не перестают путешествовать и участвовать в выставках по всей стране.

Сегодня в музее впервые выставлена вся коллекция полностью. Из всех коллекций Прадо та, что находится в библиотеке-музее Виктора Балагера, является одной из самых старейших, престижных и наиболее ярко олицетворяющей образ Прадо. Благодаря этому музей может считаться одним их главных хранителей духа испанского искусства. По словам директора музея Вилановы, в 2018 году его посетили 17 000 человек, большинство из которых – местные жители.