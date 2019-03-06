В Испании открылся центр досуга для пожилых людей

Среда, 06 Март 2019 Испания Испания

В Испании открылся центр досуга для пожилых людей

В Мадриде создан виртуальный центр досуга для пожилых людей.

Заниматься гимнастикой и упражнениями на развитие психомоторики или участвовать в конкурсе фотографии пожилые люди теперь смогут не выходя из дома – благодаря новому онлайн-центру, который создал Совет по семейным и социальными вопросам сообщества Мадрид.

Не всегда центры активности для пожилых расположены близко к их месту проживания, и поэтому для тех, кто стремится к активной жизни и на ее закате, Совет по семейным вопросам предложил альтернативный вариант – виртуальный центр досуга.

Познакомиться с разнообразными способами проведения свободного времени можно будет на портале сообщества Мадрид, чтобы выбрать для себя как спортивные занятия, включая даже столь популярные восточные дисциплины, как тайчи, так и обучающие мастер-классы на темы культуры, технологии и даже юриспруденции. Не выходя из дома можно будет научиться приемам укрепления памяти и прослушать лекции о здоровом питании, получить советы о том, как справляться с холодной погодой или, наоборот, с наплывом жары.

Те, кто любит книги, смогут присоединиться к клубу книголюбов, чтобы затем поделиться своим мнением о прочитанном и познакомиться с мнением других членов клуба, пишет espanarusa.com.

Поклонники фотографии смогут укрепить или восстановить свой интерес к этому визуальному искусству: ежемесячно онлайн-центр будет делиться информацией о разнообразных технических приемах и предлагать темы, которые пожилые люди смогут использовать для создания своих работ, а потом присылать получившиеся фотографии на конкурс.

Даже те, кто не очень уверенно чувствует себя в виртуальном пространстве, смогут освоиться в нем благодаря специальным урокам, которые научат, как пользоваться социальными сетями и как посылать фотографии через WhatsApp.

Главная идея созданного проекта состоит в том, чтобы пожилые люди вели полноценную жизнь, даже если у них нет возможности выходить из дома, и сотрудники Совета по семейным вопросам надеются, что виртуальный центр досуга выполнит свою миссию.

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