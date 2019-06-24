В Испании открылся первый капсульный отель

Понедельник, 24 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании открылся первый капсульный отель

В Испании открылся первый отель, где вместо полноценного номера постояльцу полагается нечто вроде капсулы.

Расположена капсульная гостиница в Бильбао по адресу: Doctor Areilza, 58.

В отеле есть 36 индивидуальных ячеек и 14 двухместных. По желанию можно забронировать капсулу с телевизором и USB-розеткой.

Ночь в индивидуальной капсуле обойдется в 25 евро, а двухместная стоит 35 евро.

В отеле есть также общее пространство, где можно воспользоваться микроволновкой и другими кухонными приборами. В другой зоне расположены душевые кабинки. Есть камеры хранения для багажа, пишет noticia.ru.

Капсульные отели пришли в Европу из Японии. Впервые такая гостиница открылась в Осаке в 1977 году. Изначально эти номера предназначались совсем не для туристов - в них после тяжелой трудовой смены могли отдохнуть работники - вместо того, чтобы добираться домой на общественном транспорте или такси.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья