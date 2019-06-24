В Испании открылся первый капсульный отель

Расположена капсульная гостиница в Бильбао по адресу: Doctor Areilza, 58.

В отеле есть 36 индивидуальных ячеек и 14 двухместных. По желанию можно забронировать капсулу с телевизором и USB-розеткой.

Ночь в индивидуальной капсуле обойдется в 25 евро, а двухместная стоит 35 евро.

В отеле есть также общее пространство, где можно воспользоваться микроволновкой и другими кухонными приборами. В другой зоне расположены душевые кабинки. Есть камеры хранения для багажа, пишет noticia.ru.

Капсульные отели пришли в Европу из Японии. Впервые такая гостиница открылась в Осаке в 1977 году. Изначально эти номера предназначались совсем не для туристов - в них после тяжелой трудовой смены могли отдохнуть работники - вместо того, чтобы добираться домой на общественном транспорте или такси.