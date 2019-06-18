В Испании открылся первый симулятор свободного падения

Вторник, 18 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании открылся первый симулятор свободного падения

В местечке Кампильос (Малага) открылся первый в Испании симулятор открытого падения, расположенный не в помещении, а на открытом воздухе.

Почувствовать парение в воздухе теперь можно, не рискуя жизнью. Достаточно подставить тело под мощную вертикальную струю воздуха. Аттракцион открыт для людей младше 95 лет. Новичков страхует опытный инструктор, пишет noticia.ru.

Симулятор находится на территории картинг-центра в Кампильосе в 80 километрах от Малаги. «Кампильос гордится одной из лучших в Европе трасс для картинга и единственным в Испании улиным симулятором падения», - заявил мэр Франсиско Герреро.

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