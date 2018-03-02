В Испании открылся первый веганский спа

Гостиница Yurbban passage hotel & spa расположилась в историческом квартале Пасеч-де-лес-Мануфактурес. Вплоть до 19 века здесь располагались текстильные фабрики и мастерские. Сейчас на их месте культурные учреждения и рестораны.

Yurbban passage hotel также поддерживает идею превращения района в центр искусств и гастрономии. В здании выставлены работы современных художников, а в ресторане d'Aprop, который также придерживается философии здорового питания, творит обладатель звезды Michelin Хавьер Франко, пишет noticia.ru.

Отделка в здании, по словам администрации, выполнена с использованием натуральных материалов, а для спа-терапии применяются натуральные средства без фталатов. Гостиница располагает климатизированным бассейном, сауной, а также кабинками для индивидуальной или парной спа-терапии.