В Испании открылся первый веганский спа

Пятница, 02 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании открылся первый веганский спа

В Барселоне открылся первый в Испании спа, который позиционирует себя как полностью соответствующий концепции веганства.

Гостиница Yurbban passage hotel & spa расположилась в историческом квартале Пасеч-де-лес-Мануфактурес. Вплоть до 19 века здесь располагались текстильные фабрики и мастерские. Сейчас на их месте культурные учреждения и рестораны.

Yurbban passage hotel также поддерживает идею превращения района в центр искусств и гастрономии. В здании выставлены работы современных художников, а в ресторане d'Aprop, который также придерживается философии здорового питания, творит обладатель звезды Michelin Хавьер Франко, пишет noticia.ru.

Отделка в здании, по словам администрации, выполнена с использованием натуральных материалов, а для спа-терапии применяются натуральные средства без фталатов. Гостиница располагает климатизированным бассейном, сауной, а также кабинками для индивидуальной или парной спа-терапии.

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