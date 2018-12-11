В Испании открылся прием заказов на Tesla Model 3

К покупке будет доступна версия с аккумулятором увеличенной емкости начальной стоимостью в 59 100 евро.

Таким образом, американский производитель электромобилей запускает в массы новую модель в Европе. Первым счастливчикам, сделавшим предзаказ Model 3 на начальном этапе, будет доступен выбор нескольких конфигураций (увеличенный запах хода плюс наличие полного привода и версия с улучшенной производительностью), как и на американском рынке.

Поставки первых машин клиентам начнутся в феврале следующего года с учетом приоритетов, связанных с датой бронирования, местом доставки и параметрами выбранной конфигурации, пишет espanarusa.com.

Tesla Model 3 с батареей увеличенной емкости и полным приводом имеет запас хода до 544 километров. Все версии автомобиля по умолчанию оснащены автоматическими системами экстренного торможения и предупреждения о лобовом и боковом столкновениях.