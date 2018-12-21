В Испании отменяют 571 поезд из-за забастовок

Министерство развития Испании установило минимальный уровень предоставления услуг для двух дней забастовок, организованных профсоюзами CC OO и CGT. В соответствии с ним, из 738 скоростных поездов AVE будут ходить 578, то есть 78%, в то время как 160 рейсов отменяются. Также отменяется 411 из 1169 рейсов средней дальности. На линиях Media Distancia, таким образом, будет ходить 65%, или 758 поездов, пишет noticia.ru.

Что касается пригородных поездов, 21 декабря будут курсировать 75% поездов в час пик и до 50% в остальное время суток.

Для товарных поездов устанавливается уровень в 25,5%.

Пассажирам, чьи рейсы подлежат отмене, Renfe предлагает по возможности воспользоваться поездами в другое время. Также они могут сдать билет или поменять его на другую дату без доплаты любым удобным способом.