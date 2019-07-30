В Испании падает рождаемость

«Рождаемость снижается не только в Испании. За последнее столетие произошли изменения в демографической ситуации во всем мире», – объясняет Хулио Перес, специалист по демографии Высшего совета научных исследований (CSIC), отмечая тот факт, что теперь о детях заботятся намного больше. «Все больше ресурсов и времени инвестируются в детей. Благодаря этому современные дети имеют больше возможностей стать продуктивными. Но все зависит от типа рынка труда. Если сохранятся неустойчивость и низкая заработная плата, этот потенциал может быть не реализован», – уточняет Тереза Кастро, еще один специалист по демографии CSIC.

Помимо экономических причин, эксперты объясняют этот процесс культурными изменениями в современном обществе. «Раньше идеальная модель семьи включала нескольких детей. Теперь все больше людей хотят сначала сфокусироваться на личных желаниях, связанных с саморазвитием, карьерой, путешествиями, а также дать себе больше времени на выбор партнера», – говорит Элиза Чулия, профессор социологии Национального университета дистанционного образования (UNED). 25% женщин в возрасте от 18 до 49 лет, у которых первый ребенок появился достаточно поздно, главной причиной называют отсутствие стабильного партнера. 23% –карьерный рост.

Согласно данным Национального института статистики (INE) в прошлом году количество смертей превысило количество рожденных детей на 56 262. За последнее десятилетие количество родов матерей в возрасте 40 лет и старше выросли на 63,1%. Число женщин в возрасте от 18 до 44 лет, которые не хотят иметь детей, увеличилось более чем на 150 000 в период с 1999 по 2018 годы, пишет espanarusa.com.

Тереза Кастро также отмечают такую проблему, как разрыв между репродуктивными устремлениями и реальностью. Она имеет в виду тех женщин, которые хотят иметь детей, но не могут или вынуждены отложить их рождение из-за определенных проблем. При этом европейская статистика подтверждает, что предпочтение двум детям в семье больше отдают в Испании, чем в остальной части Европы. Однако в Испании наблюдается разрыв между количеством желаемых детей в семье с их реальным количеством. «То, что у нас наблюдается один из самых низких показателей фертильности в мире и один из самых поздних возрастов рождения первого ребенка, указывает на то, что мы живем в обществе, которое не способствует рождению детей. Очень сложно сочетать профессиональную карьеру с воспитанием», – заявляет Тереза Кастро из CSIC. Эксперты INE прогнозирует, что с 2024 года рождаемость начнет расти, поскольку многочисленное поколение, родившиеся со второй половине девяностых, будет находиться в возрасте наибольшей фертильности. По их оценкам каждая женщина будет иметь в среднем 1,45 детей к 2050 году.

«Мы находимся в поворотном моменте пенсионной системы. Мы видим приближение выхода на пенсию многочисленных групп населения. С 2030 или 2035 года прирост будет более значительным. Нынешняя пенсионная модель была создана в 70-х годах. Тогда на каждого пенсионера приходилось почти 8 работающих граждан. Сейчас же эта цифра составляет примерно 2,5. Необходимо добиваться взаимодополняемости государственной системы, но никогда не заменять ее. Например, разрешить совмещать пенсию с дополнительными системами занятости; или сделать ставку на шведскую модель пенсионной системы, в рамках которой пенсия гарантирована, но работники вносят вложения на индивидуальные счета на протяжении всей своей карьеры, поэтому они сами решают, когда прекратить работу. Другой вариант – отсрочить выход на пенсию», – размышляет Мерседес Айюсо, профессор актуарной статистики Университета Барселоны.