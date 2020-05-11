В Испании пасечник умер от укуса азиатского шершня

Как сообщают в понедельник испанские СМИ, 54-летний местный житель обнаружил рядом со своей пасекой гнездо шершней, один из которых ужалил мужчину в область брови.

В службу спасения обратился знакомый пасечника, который в момент происшествия находился рядом с ним. Медики не смогли спасти пострадавшего. Сообщается, что смерть наступила буквально через несколько минут после укуса, пишет noticia.ru.

Азиатский шершень считается самым крупным, а длина его жала может достигать 6 мм. Укус шершня очень болезненный и может быть смертельно опасным из-за высокотоксичного яда. Особенно для аллергиков.