В Испании пенсионер нарушил карантин ради ловли покемонов

Пожилой мужчина был задержан ночью стражами порядка в районе Алучче. Теперь пенсионеру придется заплатить крупный штраф, так как ловля покемонов в этой стране не является уважительной причиной, по которой можно покидать свой дом.

В настоящее время в Испании зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в этой стране уже умерло более 2200 человек.

Чтобы сдержать распространение вируса, власти страны ввели режим карантина, который продлится до 15 апреля 2020 года, пишет newkuban.ru.

Испанцам запрещено выходить из дома, за исключением работы, покупок продуктов питания или случаев форс-мажора. За несоблюдение карантинного режима жителям этой страны грозит штраф до 30 тысяч евро или тюремный срок.