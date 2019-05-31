В Испании перекуры и кофе-брейки вычтут из зарплаты

Пятница, 31 Май 2019 Испания Испания

В Испании перекуры и кофе-брейки вычтут из зарплаты

Правительство Испании планирует ввести новую систему учета рабочих часов в стране.

Предполагается, что все перерывы, которые работник проводит вне офиса, будут учитываться и вычитаться из зарплаты. Это коснется всех перерывов, в том числе обеденного.

По мнению правительства, эта мера компенсирует вступившую в силу 13 мая норму, согласно которой работодатели обязаны оплачивать всю работу своих сотрудников в неурочное время. По данным правительства, испанцы в среднем проводят 2 часа рабочего времени на разнообразных перерывах.

Например, около 11 утра многие испанцы отправляются в кафе на чашку кофе, а еще через несколько часов уходят на обед, сообщает euromag.ru.

Правительство еще будет обсуждать это предложение вычитать все перерывы из зарплаты наемных работников со заинтересованными сторонами: профсоюзами и представителями бизнеса.

Похожие идеи обсуждаются и в других европейских странах – но как правило, они связаны с курением. Например, согласно опросу 2017 года, 44% датчан считают, что перекуры должны вычитаться из зарплаты курильщиков. А в Польше подсчитали, что польские компании теряют из-за курильщиков больше 7 миллионов евро ежедневно.

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