В Испании перерабатывается менее трети отходов

В стране, по данным Евростата, перерабатывается 29% отходов.

Каждый житель Испании производит в среднем 443 кг отходов ежегодно. По подсчетам Евростата за 2016 год, почти 57% из них оказываются на свалках, еще 13,6% – сжигаются.

В апреле 2018 года Европарламент принял изменения, которые предполагают повышение объема муниципальных отходов, которые должны отправляться на переработку, с 44% до 55% с 2025 года, до 60% – с 2030 года и до 65% – с 2035 года. Эта мера направлена на развитие «циркулярной экономики», которая предполагает минимизацию объема отходов. В категорию муниципальных относят как бытовые отходы граждан, так и отходы предприятий, пишет noticia.ru.

Испания входит в группу стран, где более половины отходов оказывается на свалке. Тем не менее, в ряде европейских стран показатели гораздо более плачевны: на Мальте они достигают 92%, в Греции – 82%, на Кипре – 81%, в Румынии – 80%.

По оценкам организации Ecoembes, в Испании перерабатывается 77% пластиковых, бумажных и картонных упаковок, жестяных банок, упаковок Tetra Pak. Отмечается, что среднестатистический житель страны в 2017 году выбросил 13,96 кг таких отходов в желтые контейнеры, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, и 16 кг отходов – в синие контейнеры, что на 4% больше чем в предыдущем году.

К тому же сообщается, что в распоряжении жителей Испании находится 378 тысяч желтых контейнеров и почти 213 тысяч синих контейнеров, и в большинстве случаев в городах они встречаются каждые 100 м.

Ecoembes также подсчитал, что в 2017 году переработка позволила сэкономить 1,3 млн тонн сырья, а также 20 млн м3 воды. К тому же, на 1,2 млн тонн сократился объем выбросов CO2 в атмосферу.