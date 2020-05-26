В Испании пиво наливает робот

В центральном баре сети La Gitana Loca (La Gitana Loca Cuesta del Rosario) в Севилье теперь есть роботизированная рука, изготовленная севильской компанией Macco, которая разливает пиво. Такое автоматическое обслуживание призвано обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность. По словам Алехандро Мартинеса, одного из владельцев заведения, изначально установить такого робота планировалось еще до пандемии с целью ускорения обслуживания, потому что обычно в барах всегда много посетителей, а в выходные или праздничные дни около заведения можно увидеть огромную очередь, пишет espanarusa.com.

Воспользовавшись временным закрытием заведений для посещения во время карантина, руководители договорились с севильской компанией Macco, производителем этой модели роботизированной руки, установить ее в центральном баре сети La Gitana Loca Cuesta del Rosario, чтобы быть готовыми к открытию после постепенного выхода из карантина.

Алехандро Мартинес рассказывает, что механическая рука функционирует только с одноразовыми пластиковыми стаканчиками, а контакт пользователя с ним сводится к минимуму. Посетитель заказывает свой напиток с помощью сенсорного экрана, оплачивает заказ через специальный платежный механизм, а затем роботизированная рука наливает пенный напиток. Алехандро также добавляет, что первые клиенты, приходящие в заведение после его открытия, которое состоялось совсем недавно, очень удивлены новому «бармену», а еще больше удивлены тому, что он сделан в Севилье.