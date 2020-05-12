В Испании пляж поделили на зоны с помощью верёвки и столбиков

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

В Испании пляж поделили на зоны с помощью верёвки и столбиков

Власти города Саншеншо (Галисия) решили разбить местный пляж на участки, чтобы отдыхающим было удобнее соблюдать безопасную дистанцию.

С помощью верёвок и деревянных столбиков территорию разделили на зоны 3 на 3 метра. Всего получилось 780 секций. Между рядами секций предусмотрены широкие проходы для беспрепятственного доступа от проезжей части до самого моря.

В таком виде пляж сможет одновременно вместить не более 2340 отдыхающих. Это 50% — 70% от обычного числа посетителей пляжа в высокий сезон.

«Забронировать» место не получится. За этим будет внимательно следить работающий на пляже персонал. Он же поможет отдыхающим сориентироваться и напомнит, если что, о новых правилах, пишет noticia.ru.

Ранее итальянская компания Nuova Neon Group Due Srl предложила специальные кабинки из оргстекла, напоминающие офисные перегородки. В таких «аквариумах» 4,5 на 4,5 метра предлагает отдыхать группам по два-три человека с двумя лежаками и одним зонтиком. Но эта идея не встретила поддержки в Испании. Её раскритиковали за парниковый эффект, который создадут стенки в летнюю жару.

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