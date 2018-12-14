В Испании поднимут минимальную зарплату до 1050 евро
Педро Санчес объявил, что на следующей неделе правительство собирается принять декрет, который предполагает повышение минимальной заработной платы на 22%.
Таким образом, в 2019 году она составит 1050 евро.
По словам Санчеса, это самое большое повышение минимальной зарплаты с 1977 года.
Рассмотрение документа состоится в ходе выездного заседания кабинета министров, намеченного на 21 декабря в Барселоне.
Повышение зарплаты также предусмотрено проектом бюджета на 2019 год, который был подготовлен социалистическим правительством и продвигается в парламенте.
По оценкам правительства, повышение минимальной зарплаты будет обходиться стране в 340 млн евро ежегодно, пишет noticia.ru.
Инициативу поддерживает партия Podemos, в то время как в Народной партии, и партии Ciudadanos повышение широко критикуют и считают, что такой шаг отрицательно скажется на создании рабочих мест.
До этого минимальную зарплату в Испании повышали в 2017 года на 8% и в 2018 году – на 4%.