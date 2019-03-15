В Испании подорожает свет

В апреле стоимость электричества в Испании обычно снижается, однако в этом году будет наблюдаться противоположная ситуация: стоимость электроэнергии немного вырастет в связи с возвращением семипроцентного налога на стоимость генерирования энергии, входящего в итоговый счет за свет. В октябре 2018 года было объявлено об отмене этого налога на шесть месяцев, что привело к снижению суммы в счете за свет на 3 – 4%. Теперь же правительство приняло решение возвратить этот налог, что в итоге приведет к увеличению счетов за свет примерно на 1%.

Об этом заявила Тереза Рибера, министр по вопросам экологического перехода, в рамках презентации доклада о законах в климатической сфере, разработанном Real Instituto Elcano. Она также отметила, что налоговая реформа в области энергетики – один из двух или трех критических вопросов, которые предстоит рассмотреть будущему правительству. По ее мнению, текущая модель налогообложения в данной области полна недостатков и недоработок, пишет espanarusa.com.

Министерство Риберы приняло Королевский декрет-закон 15/2018, содержащий срочные меры в области энергетического перехода и защиты потребителей и меры по сокращению стоимости электроэнергии в зимний период, в число которых входила временная отмена налога на генерирование энергии, специального налога на углеводороды использовании генераторов на природном газе, чтобы это направление получило преимущество по сравнению с использованием генераторов, работающих на угле. Отмена первого налога позволила сэкономить 534 млн евро (265 млн евро в 2018 году и 269 млн евро – в 2019-м), второго – 125 млн евро (25 млн евро а 2018 году и 100 млн евро – в 2019-м).

На введение данных мер немедленно отреагировали фьючерсные рынки, и цены только за ноябрь упали на 9%, с 75 евро до 68 евро за мегаватт-час. В минувший понедельник, когда было объявлено о возврате налога, рынки отреагировали более спокойно: рост ограничился 2,2%, с 47,9 евро до 49 евро за мегаватт-час. Это приведет к росту конечной суммы в счете за электричество для потребителя на 1% в мае.

Правительство объявило о невозможности продления данной меры в связи с отсутствием бюджета на 2019 год и отставкой социалистического правительства. Согласно Закону 15/2012 о налоговых мерах в области устойчивого энергетического развития, данный налог необходим для покрытия расходов системы электроснабжения и амортизации дефицита тарифа. Посредством этого налога казна получает около 1,5 млрд евро в год, и каждая модификация нормы, выпущенной в виде закона, требует одобрения Парламента.

Компании выступают против налога на стоимость генерирования электроэнергии из-за провоцируемых им искажений рыночной стоимости. Внедрение этого налога приводит к искусственному повышению цен на национальном оптовом рынке, что провоцирует рост объема импорта, например, из Португалии и Франции.