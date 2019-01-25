В Испании подорожали фрукты

Индекс потребительских цен указывает на то, что больше других подорожали яблоки, лимоны и арбузы.

В то же время, рост цен в розничной сети не отразился на прибыли аграрного сектора. Как отмечают в Координирующей организации сельского хозяйства и животноводства (COAG), издержки производства также заметно выросли. В организации обвиняют в сложившейся ситуации «крупные дистрибьюторские сети», которые, по её мнению, завышают цены.

COAG представила собственный Индекс цен по происхождению, чтобы проинформировать потребителей о том, сколько в действительности получают производители. Так, в 2018 году яблоки продавались оптом по цене 0,40 евро за килограмм, в то время как розничная цена находилась на уровне 2,10 евро. Разница, таким образом, составляла 425%, а в случае с апельсинами она достигала 1250%, пишет noticia.ru.

Производители продавали цитрусовые по цене 0,12 евро, а на полках супермаркетов она увеличилась до 1,62 евро. Разница между оптовой и розничной ценой на груши составила 302%, на бананы 218%, на лимоны – 606%.

Дистрибьюторы отрицают обвинения и перекладывают ответственность на производителей. Они заверяют, что высокие цены связаны с тем, что значительная часть фруктов отправляется на экспорт.

По данным исследования консалтинговой компании Nielsen, в 2018 яблоки подорожали на 19,4% в сравнении с предыдущим годом, а их потребление снизилось на 5,3%. Цены на арбузы выросли на 13,5%, на лимоны – на 13%, на персики – на 8,6%, на клубнику – на 8,1%, на виноград – на 7%, на бананы – на 6,8%, на груши – на 6,3%, на мандарины и апельсины – на 4,9%. Цены на черешню не изменились, в связи с чем их потребление выросло на 9,8%.