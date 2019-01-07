В Испании подросток из Румынии выиграл 200 тысяч евро

Ежегодно 6 января в Испании проходит одна из самых популярных лотерей. Дата ее проведения совпадает с отмечаемым в стране праздником Богоявления, пишет noticia.ru.

Подросток купил за 20 евро лотерейный билет за день до проведения розыгрыша и выиграл 200 тыс. евро "Я не знаю, что сделаю с деньгами. Возможно, [куплю] новый мобильный или вложу [деньги] в небольшую квартиру", - признался он.

На каждом билете лотереи 6 января указан пятизначный номер. Поскольку выпускается довольно много билетов с одинаковыми номерами, сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями.