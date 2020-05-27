В Испании подсчитали среднюю стоимость дезинфекции здания

Услуги профессиональной бригады из специализированной компании в испанской столице обойдутся в сумму от 125 до 659 евро в зависимости от площади здания, пишет noticia.ru.

Например, дезинфекция четырёхэтажного дома на 16 квартир с одной лестницей и одним лифтом обойдётся в среднем в 260 евро. Многоквартирный восьмиэтажный дом с двумя лестницами и двумя лифтами потребует 384 евро.

«Дезинфекция должна проводиться с использованием противовирусных, бактерицидных и фунгицидных препаратов», — подчёркивают в OCU.